Разумков розповів, коли Рада почне роботу над особливим статусом Донбасу

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Робота над особливим статусом Донбасу почнеться після нормандського саміту

Верховна рада почне роботу над питанням особливого статусу Донбасу лише після зустрічі в нормандському форматі. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтев'ю журналу "Фокус".

За словами Разумкова, питання особливого статусу Донбасу буде залежати від результатів саміту в нормандському форматі. Він додав, що робота над законопроектом про особливий статус почнеться відразу після саміту.

"Щоб сказати, що доведеться міняти в існуючому законі, потрібно розуміти, який результат ми отримаємо від майбутньої зустрічі глав держав в нормандському форматі. Коли вона відбудеться, ВР почне готувати законопроект. І це точно не буде відбуватися за зачиненими дверима. Поки ж міркування про те, яким буде новий документ, - це ворожіння на кавовій гущі", - пояснив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу в проведенні зустрічі в нормандському форматі, поки українська влада не продовжить дію закону про особливий статус Донбасу.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також повідомляв, що розробка законопроекту про особливий статус Донбасу розпочнеться лише після зустрічі у нормандському форматі. Він наголошував, що зараз не існує навіть проекту закону.