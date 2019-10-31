Законопроект про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після нормандської зустрічі

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Арахамія, наразі немає проекту закону "Про особливий статус Донбасу"

Законопроект "Про особливий статус Донбасу" почнуть розробляти у Верховній раді після зустрічі у нормандському форматі. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія після закриття засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі немає проекту закону "Про особливий статус Донбасу".

"Немає ніякого законопроекту. Немає й проекту законопроекту. Я думаю, що ніякого законопроекту не буде до того, як безпосередня зустріч в нормандському форматі відбудеться. Якщо там будуть якісь домовленості заключені, після того, ми будемо під це казати про розроблення якогось законопроекту", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що розробка закону про особливий статус Донбасу буде залежати від переговорів у нормандському форматі. Чинний закон був введений в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року.

Крім того, за останніми даними опитування Центру Разумкова, більшість громадян - 56%, - виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). А на підтримку особливого статусу висловилося 26% опитаних.

Додамо, що Володимир Зеленський зауважив, що в Україні не може бути референдуму з приводу закону про особливий статус Донбасу. За його словами, з цього приводу можуть бути домовленості. При цьому Зеленський зазначав на той час, що питання референдуму в нормандському процесі не обговорюватиметься.