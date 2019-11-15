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Разумков рассказал, когда Рада начнет работу над особым статусом Донбасса

Новости » Политика     15.11.2019 - 15:46
Разумков рассказал, когда Рада начнет работу над особым статусом Донбасса
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Работа над особым статусом Донбасса начнется после нормандского саммита

Верховная рада начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса только после встречи в нормандском формате. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в інтевью журналу "Фокус".

По словам Разумкова, вопрос особого статуса Донбасса будет зависеть от результатов саммита в нормандском формате. Он добавил, что работа над законопроектом об особом статусе начнется сразу после саммита.

"Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в нормандском формате. Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, - это гадание на кофейной гуще", - пояснил глава парламента.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщал, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса начнется только после встречи в нормандском формате. Он подчеркивал, что сейчас не существует даже проекта закона.

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Новости Украины ДонбассДмитрий Разумков
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