Разумков розповів, що перший віце-спікер отримує більшу зарплату, ніж він

Спікер Дмитро Разумков розповів, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримує вищу зарплату, ніж він. Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, є градація фактичної заробітної плати, яку отримують народні депутати України.

"Існує градація: голова Верховної Ради, перший заступник, заступник, голова комітету, заступник голови комітету і народний депутат. Народний депутат "брудними" отримує 42 тис. 40 грн, якщо я не помиляюся. Відніміть податки і отримаєте ту суму, яку він буде отримувати в цьому році. В минулому році це було мінус 3 тис. грн", - сказав голова ВР.

"По всій державній службі ще є надбавка. Якщо доктор наук, якщо кандидат наук, то є надбавка. Фактично, у нас є доктор наук - Руслан Стефанчук, мій перший заступник, - він отримує більше навіть, ніж я. Але він заслуговує на це", - додав він.

Також Разумков зазначив, що зарплата народних депутатів прив'язана до прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці та встановив сітку зарплат для топ-чиновників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за пропоновану зарплату, доведеться прощатися.

У свою чергу, українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць. За даними опитування, такий рівень зарплат достатній для задоволення фінансових потреб і якісного виконання обов'язків, а також здатний запобігти корупції серед депутатів.