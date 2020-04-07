Разумков прокоментував інформацію про конфлікти із Зеленським

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

На думку спікера парламенту, Рада завжди була самостійною інституцією

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков прокоментував інформацію про наявність конфліктів з главою держави Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Зокрема, глава парламенту прокоментував появу публікацій на різних ресурсах про наявність конфліктів між ним і президентом.

"Ці публікації особливо смішно читати, тому що тоді, коли ця розмова нібито відбувся, я був в Латвії, у відрядженні. Дискусії були завжди, в тому числі, під час виборчої кампанії. Ненормально, коли їх немає. Вони носять робочий, людський, конструктивний характер. Мені здається, що з президентом у нас абсолютно нормальні відносини. принаймні, хочеться в це вірити ", - запевнив спікер ВР.

Крім того, на думку Разумкова, парламент завжди був самостійною інституцією.

"Парламент завжди був самостійною інституцією 0 до нас, думаю, під час нас і після нас залишиться таким же. Інше питання, щоб все вертикалі влади працювали на єдиний результат. Єдиним результатом є рішення проблем, вихід з кризи, який, на жаль, вже прийшов і сюди. і реалізація обіцянок, які ми давали ", - підкреслив глава ВР.

РБК-Україна в своєму матеріалі "Маски зняті: чому Зеленський втрачає контроль над Верховною радою" писало, що "бліцкриг" Володимира Зеленського в парламенті провалився. "Слугу народу" в минулий понеділок не вистачило своїх голосів, щоб прийняти хоча б одне рішення. Тільки після особистого втручання президента Рада призначила двох міністрів.

Нагадаємо, в кінці березня Разумков заявив, що до Координаційної ради з питань поширення коронавируса не ввійшли представники парламенту. Рада була створена президентом України Володимиром Зеленським.