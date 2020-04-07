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Разумков прокомментировал информацию о конфликтах с Зеленским

Новости » Политика     07.04.2020 - 11:30
Разумков прокомментировал информацию о конфликтах с Зеленским
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению спикера парламента, Рада всегда была самостоятельной институцией

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о наличии конфликтов с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Левый берег".

В частности, глава парламента прокомментировал появление публикаций на различных ресурсах о наличии конфликтов между ним и президентом.

"Эти публикации особенно смешно читать, потому что тогда, когда этот разговор якобы состоялся, я был в Латвии, в командировке. Дискуссии были всегда, в том числе, во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить", - заверил спикер ВР.

Кроме того, по мнению Разумкова, парламент всегда был самостоятельной институцией.

"Парламент всегда был самостоятельной институцией 0 до нас, думаю, во время нас и после нас останется таким же. Другой вопрос, чтобы все вертикали власти работали на единый результат. Единым результатом является решение проблем, выход из кризиса, который, к сожалению, уже пришел и сюда. И реализация обещаний, которые мы давали", - подчеркнул глава ВР.

РБК-Украина в своем материале "Маски сняты: почему Зеленский теряет контроль над Верховной радой" писало, что "блицкриг" Владимира Зеленского в парламенте провалился. "Слуге народа" в прошлый понедельник не хватило своих голосов, чтобы принять хотя бы одно решение. Только после личного вмешательства президента Рада назначила двух министров.

Напомним, в конце марта Разумков заявил, что в Координационный совет по вопросам распространения коронавируса не вошли представители парламента. Совет был создан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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