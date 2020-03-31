Маски зняті: чому Зеленський втрачає контроль над Верховною радою

Президенту стало важче переконувати депутатів (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Бліцкриг" Володимира Зеленського у парламенті провалився. "Слузі народу" у понеділок не вистачило своїх голосів, щоб прийняти хоча б одне рішення. Тільки після особистого втручання президента Рада призначила двох міністрів.

Зміни до бюджету, як і друге читання законопроекту про банки, перенесено на наступний тиждень. Щоб прийняти земельну реформу депутатам довелося сидіти до ночі. Як Верховна рада працює в умовах карантину – у матеріалі РБК-Україна.

Події минулого тижня вказали на системну кризу всередині державних структур. Здавалося б, на тлі загальної загрози пандемії коронавірусу і світової рецесії у пору відкинути міжусобиці. Однак різні групи впливу спробували скористатися ситуацією, щоб вирішити свої питання. Вочевидь, цьому посприяв і брак комунікації всередині команди влади.

Термінове засідання Верховної ради для голосування за "антивірусний" пакет законопроектів для економіки, кадрові рішення, зміни до держбюджету та документи, необхідні для отримання траншу МВФ, планувалося на суботу. Але проект перегляду бюджету, підготовлений Мінфіном, фактично викликав бунт у Раді. Після доопрацювання витрати казни збільшилися, а глава міністерства Ігор Уманський позбувся крісла.

До останнього депутати не знали весь перелік питань, для вирішення яких їх збирають. Нових кандидатів у Кабмін, відібраних в Офісі президента, "Слуги народу" представили менш ніж за добу до голосування. Не дивно, що Верховна рада в обід провалила кілька документів.

Зміни до бюджету депутати знову розглянуть через тиждень, а ось кадри все ж вдалося "дотиснути" дві години потому, але тільки після втручання Володимира Зеленського. Законопроект про банки, на прийнятті якого наполягає МВФ, Рада проголосувала у першому читанні – основний бій відбудеться на наступному тижні. А ось земельну реформу вирішили довести до кінця за будь-яку ціну.

Режим турбохаосу

Вранці понеділка, 30 березня, стало відомо, що депутати проведуть як мінімум два позачергові засідання поспіль. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, вночі уряд вніс у Раду один список законопроектів, а до обіду з'явився додатковий документ – № 3254 про забезпечення харчування для військовослужбовців. Тому погоджувальна рада домовилася провести окреме засідання для голосування за цю ініціативу.

До обіду депутати не знали, чи будуть розглядати законопроекти про банківську систему і обіг земель сільгосппризначення в цей же день. Перший документ забороняє повернення банків, які визнані неплатоспроможними, екс-власникам. Їм належить лише грошове відшкодування, якщо у суді буде доведено, що вони зазнали збитків.

Цей законопроект нарекли "антиколомойським", оскільки він повинен стати підстраховкою держави у судових спорах з Ігорем Коломойським, який намагається оскаржити націоналізацію ПриватБанку. Фінансовий комітет зміг зібратися тільки до першої години дня понеділка, щоб рекомендувати Раді законопроект про банках. На ранковому засіданні не було кворуму.

За розгляд земельного закону Рада взялася ще 6 лютого. Але воно затягнулося на тижні через більш ніж чотири тисячі поправок, запропонованих до тексту цього документа. Більшість з них внесли представники "Опозиційної платформи – За життя", які до того ж наполягали на розгляді кожної. На момент запровадження карантину парламенту залишалося розглянути близько 700 поправок.

Обидва документи необхідно ухвалити для одержання фінансової допомоги від МВФ, пояснив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, ці кошти повинні піти безпосередньо у бюджет, а не у золотовалютні резерви.

Додаткове сум'яття внесли кадрові перестановки в уряді. Вранці понеділка у Раді з'явилися постанови від прем'єра про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського і призначення замість нього Сергія Марченка. Крім того, депутатам запропонували змінити міністра охорони здоров'я Іллю Ємця на Максима Степанова. Ще один документ стосувався призначення на вакантну посаду міністра енергетики Ольги Буславец.

Напередодні всіх трьох кандидатів Денис Шмигаль представив членам фракції "Слуга народу". Коментуючи причини кадрових ротацій, представники монобільшості заявляли, що міністри нібито написали заяви про відставку за власним бажанням. Але, за інформацією РБК-Україна, таких заяв вони не писали. Незабаром це підтвердив і прес-секретар Ємця.

Втім, це не завадило Раді звільнити двох міністрів. При цьому голосування за їх наступників народні депутати провалили. За призначення Марченко новим міністром фінансів не вистачило трьох голосів для мінімальних 226. Зі "Слуги народу" проголосували лише 183 депутатів. Кандидатура Степанова набрала 217 голосів, в їх числі лише 182 – від монокоаліції.

"Як бачите, у нас частина депутатів просто не з'явилася, а частина – просто не голосувала за якимось своїм внутрішнім переконанням. На засіданні фракції ми домовилися, що будемо підтримувати всі питання", – сказав РБК-Україна народний депутат Олександр Качура (СН).

Ще один співрозмовник у фракції монобільшості пояснив, що за призначення міністрів опиралися голосувати кілька неформальних груп у фракції.

"Дурість в організації процесу. Під час голосування за міністрів члени аграрного комітету підписували протокол ранкового засідання. Оскільки було відомо, що за міністра фінансів не проголосує група Коломойського, то ці голоси були критичні. І у перерві домовлялися про підтримку Степанова голосами ОПЖЗ", – пояснив провал голосування народний депутат Ярослав Юрчишин ("Голос").

Його фракція дала голоси за Марченко, але не підтримала кандидатуру глави Моз. Депутат розповів, що у його колег є резонні сумніви у здатності Степанова протистояти загрозам епідемії. "Плюс його зв'язки з Палицею. Виглядає так, що цю посаду віддали групі "За майбутнє". Ми проти квотного підходу", – уточнив Юрчишин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг переконати депутатів з першого разу внести зміни до держбюджету (фото: скріншот з Youtube-каналу ВРУ)

Денис Шмигаль, пояснюючи свій намір провести перестановки у Кабміні, зазначив, що Ємець та Уманський "професіонали, здатні реалізовувати довгострокові реформи". "Але зараз країна потребує швидких дій", – написав прем'єр у своєму телеграм-каналі. Чим саме його не влаштували ці міністри, Шмигаль не уточнив.

У той же час, за словами декількох джерел РБК-Україна, звільнення міністрів стало результатом особистої позиції прем'єра. "Він відразу пішов у штики з ними і сказав, що не спрацюється. У фракції теж допомогли Шмигалю", – зазначив співрозмовник.

Під час голосування за кадри спікер Дмитро Разумков оголосив, що за зверненням президента він знімає з розгляду кандидатуру Буславец на пост глави Міненерго. Виходячи з того, що сама Буславец була присутня у ложі з іншими кандидатами, очевидно, що таке рішення було прийнято буквально в останній момент.

За словами співрозмовників у "Слуги народу", на зустрічі з фракцією Буславец нібито "погано зарекомендувала себе". "Після цього всі почали писати, телефонувати президенту. І він таки вирішив її відкликати", – сказало одне з джерел у СН.

Провалив парламент і голосування за перегляд бюджету. Законопроект пропонує створити спеціальний стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом більш ніж на 97 млрд гривень і істотно скоротити доходи скарбниці. Урядовий документ депутати відправили на повторне перше читання, скоротивши строки на його доопрацювання до семи днів.

"Взагалі не розумію, що це було. Таке ось адміністрування з боку керівництва", – сказав РБК-Україна один з видних депутатів монобільшості.

Представник Кабміну у парламенті Василь Мокан заявив виданню, що Рада повернеться до цього питання наступного тижні. Він уточнив, що законопроект може бути дещо змінений після доопрацювання.

"Втім, від ідеї створення спеціалізованого фонду для боротьби з коронавірусом і перегляду частин бюджету – від цієї ідеї Кабмін не відмовляється", – пояснив Мокан.

Джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу" додало, що фракція "Європейської солідарності" нібито порушила попередні домовленості з СН, не проголосувавши за зміни в закон про держбюджет.

Представник "Голосу" нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що голосів не вистачило, оскільки документ "не логічний". Він також зазначив, що потрібно створити стабілізаційний фонд, але точно не на базі "на коліні підготовленого бюджету".

"У ньому зазначена допомога МВФ, і це до того моменту поки ми насправді отримали ці кошти. Освіта скорочена на майже 4 млрд, а МВС тільки на 5 млн. Ми і далі виділяємо гроші на Паралімпіаду, якої не буде", – розповів нардеп.

Поява президента

У той же час ряд "антикоронавірусних" законопроектів і документ про харчування для армії депутати все ж зуміли прийняти. На голосування 14 запитань у них пішло трохи більше півгодини. Після другого засідання стало відомо, що президент збирає парламент ще раз на 16:30 для розгляду питань банків і ринку землі.

"Дуже важливо, щоб відбулося підписання меморандуму з МВФ. Ви знаєте, що дві умови: закон про землю і банківський закон. Зараз ми будемо обговорювати ці питання... У мене теж багато питань до цієї ситуації. Але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу", – заявив Зеленський, виступаючи в парламенті, він також запропонував повторно розглянути кадрові питання.

Після невеликої перерви депутатів все ж вдалося мобілізувати і цифри на табло покращилися. З другої спроби парламент у присутності Зеленського призначив нових міністрів фінансів і охорони здоров'я. Переконати "слуг народу" вдалося "шляхом довгих і складних переговорів" та "за сприяння президента", розповіли співрозмовники у фракції.

За кандидатуру Марченко проголосували 256 депутатів. В цей раз "Слуга народу" замість 183 дала 212 голосів "за" його призначення. Степанова підтримали 246 парламентаріїв, з яких 195 – від СН, ще 21 – від ОПЗЖ. Решта – від парламентських груп та позафракційних.

Вистачило голосів за прийняття за основу законопроекту про банки, який підтримали 276 народних депутатів. Від "Слуги народу" на табло висвітилося 202 голоси. Інші голоси забезпечили "Європейська солідарність", "Голос", "Довіра" та позафракційні депутати. Терміни підготовки цього документа до другого читання також скоротили до семи днів.

Зеленському довелося особисто приїхати в Раду, щоб зібрати голоси під важливі рішення (Фото: прес-служба президента)

Вже на наступному тижні Рада має намір остаточно прийняти "антиколомойский" законопроект разом зі змінами до держбюджету. Співрозмовник у монобільшості пояснив, що затвердити закон про банки за один день у нинішніх умовах було неможливо. Мовляв, документ не підтримали б інші фракції, а своїх голосів у СН не вистачало.

Потім депутати вирішили "добити" решту кілька сотень поправок до законопроекту про ринок землі. "Опозиційний блок" наполіг, щоб обговорювалася кожна правка.

За інформацією РБК-Україна, Банкова ще до карантину вела переговори з цією фракцією, щоб її депутати відкликали свої зауваження і не наполягали на їх розгляді у залі. У ході "торгів" з боку ОПЗЖ нібито звучало побажання отримати свого представника у Конституційному суді.

Примітно, що після голосування за "антиколомойский" закон слідом за Зеленським зал залишив глава парламенту Дмитро Разумков. Опозиція заявила, що таким чином спікер відмовився брати участь у порушенні регламенту. Мовляв, Рада не мала права на позачерговій сесії розглядати земельний законопроект, тому що вже взялася за нього в звичайному режимі.

"Провалювати" правки довелося віце-спікеру Руслану Стефанчуку. Час від часу він робив зауваження депутатам, які знімали маски і переходили на російську під час виступів. Ближче до восьмої години вечора Стефанчук оголосив перерву, щоб зал засідання обробили кварцовими лампами. При цьому самі депутати так і не зрозуміли, скільки їм ще доведеться сидіти на роботі.

Після перерви ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Євросолідарність" заблокували трибуну з вимогою перевірити скільки депутатів у Раді. Представники цих фракцій стверджували, що засідання нелегітимне, бо зал наполовину спорожнів.

На той момент залишилося ще близько 400 поправок. Весь цей час біля крісла Зеленського був піднятий президентський штандарт, хоча у залі його не було. Співрозмовник РБК-Україна у "Слузі народу" уточнив, що глава держави чекав фінального голосування у Раді.

У фракції монобільшості були домовленості з "однієї з фракцій" про те, що вони не будуть ставити свої поправки до законопроекту про ринок землі на підтвердження, розповів РБК-Україна Олександр Качура. Таким чином Рада повинна була швидко пройти всі поправки, прийняти закон і розійтися.

За словами Качури, був узгоджений компромісний варіант законопроекту, в якому пропонувалося знизити ліміт концентрації землі на перші два роки – з 10 тисяч до 100 га землі в одні руки. Також до 2023 року право на купівлю землі буде тільки у фізичних осіб, тоді як у іноземців – тільки після референдуму.

"При цьому запуск ринку землі домовилися відкласти на літо наступного року. Ми досягли компромісу щодо такого варіанту документа. Але в останній момент депутати з однієї фракції відмовилися від тих зобов'язань, до яких ми прийшли", – зазначив Качура.

Він уточнив, що з цієї причини засідання позапланово затягнулося і депутатам довелося сидіти до кінця розгляду всіх поправок.

"Ніби як домовилися з ОПЗЖ, що вони годину на поправках понаполягають і все. А вони нас "кинули", у черговий раз, до речі. Не розумію, навіщо їм вірити знову і знову", – сказав інший співрозмовник у "Слузі народу".

Ближче до півночі те, що відбувалося у Раді, почало виглядати як відверте знущання. Депутати ОПЗЖ брали по хвилині на кожну свою правку. Спочатку вони по кілька кіл проговорили всі меседжі своєї політсили проти ринку землі. Потім використовували 60 секунд для лінгвістичних спорів, осуду медичної реформи і презентації свого "антикризового плану". Не упустили свій шанс на ефірний час також депутати "Батьківщини" і "Європейської солідарності".

Але майже до першої години ночі поправки вичерпалися. "За" земельну реформу натиснули кнопки 259 народних депутатів. При цьому самостійно монобільшість не впоралася, "Слуга народу" зібрала лише 206 голосів. Допомогли "Голос", "Євросолідарність", депутатська група "Довіра" і п'ятеро позафракційних.

Над текстом також працював Мілан Лєліч