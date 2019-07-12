Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Натомість, в G7 вважають, що винних у зловживанні службовим становищем потрібно притягати до відповідальності

Посли країн "Великої сімки" G7 підтримують рішення президента Володимира Зеленського про притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але заявляють, що нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності. Про це повідомляє прес-служба G7 у Twitter.

У заяві говориться, що країни G7 з 2014 року мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер в Україні.

"Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності", - зазначається в заяві.

Зазначимо, раніше Зеленський запропонував посилити люстрацію. Президент говорив, що після прийняття законопроекту під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав Державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Сьогодні з'явився текст законопроекту про люстрацію.

РБК-Україна писало, що Конституційний суд вже декілька разів відкладав розгляд конституційності закону про люстрацію. Під будівлею КСУ проводились акції протести з вимого не скасовувати закон.