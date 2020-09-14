У бюджеті-2021 передбачені доплати пенсіонерам старше 75 років

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Пенсіонерам у віці 75 років будуть доплачувати 400 гривень, після 80 років - 500 гривень

У проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Про це йдеться в презентації проекту, розміщеному на сайті Міністерства фінансів.

Раніше Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році".

Проектом пропонується встановити з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Також пропонується встановити пропонується встановити з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік.