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Разумков запропонував Раді закон про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових

Україна, Вівторок 22 вересня 2020 11:57
Разумков запропонував Раді закон про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков пропонує парламенту законопроект, який передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Відповідний проект зареєстрований на сайті парламенту під №4130.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Ініціював проект закону про безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, у кого один з батьків загинув під час захисту України. Вважаю, турбота про дітей - це вклад у майбутнє нашої держави", - зазначив Разумков у своєму Twitter.

Співавторами закону є ще 59 народних депутатів.

Пропонується, щоб закон набрав чинності з 1 січня 2021 року.

Закон передбачає забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон № 829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, який вносить зміни в бюджет України на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист складуть 324 млрд гривень.

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Новини України Політика військовіпитаниепреступленияДмитро Разумков
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