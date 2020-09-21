ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На оздоровлення дітей з бюджету виділили додаткових 80 млн грн

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 20:24
На оздоровлення дітей з бюджету виділили додаткових 80 млн грн
Фото: дитячий табір (canva.com)
Автор: Максим Зайченко

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, який вносить зміни до бюджету України на 2020 рік. Відповідний закон Верховна рада прийняла 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ передбачає оздоровлення пільгових категорій дітей в дитячих закладах, які розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.

"На заходи з оздоровлення дітей буде виділено 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики. Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити відповідно до закону "Про публічні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, уряд планує заощадити 100 млрд гривень за рахунок єдиного реєстру соціальних виплат.

Відзначимо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист складуть 324 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика оздоровлениепреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся