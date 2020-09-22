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Разумков предложил Раде закон о бесплатном питании для детей погибших военных

Украина, Вторник 22 сентября 2020 11:57
Разумков предложил Раде закон о бесплатном питании для детей погибших военных
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предлагает парламенту законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте парламента под №4130.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Инициировал проект закона о бесплатном питании для детей военнослужащих, у кого один из родителей погиб во время защиты Украины. Считаю, забота о детях - это вклад в будущее нашего государства", - отметил Разумков в своем Twitter.

Соавторами закона являются еще 59 народных депутатов.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Закон предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал закон № 829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в проекте государственного бюджета-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты. Расходы на социальную защиту составят 324 млрд гривен.

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