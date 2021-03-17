Разумков підтвердив, що Рада може зібратися на позачергове засідання

Верховна рада України може зібратися на позачергове засідання . На ньому розглянуть правки щодо законопроектів, які мають завершити земельну реформу.

"Якщо ми будемо бачити законопроект, необхідний для ухвалення, аби змінити ситуацію в боротьбі з коронавірусом, або з приводу якихось інших важливих аспектів для держави, то парламент застосує механізм позачергового засідання і ми досить швидко зможемо це розглянути" - сказав він.

Голова парламенту додав, що нардепи готові швидко розглянути важливі для держави законопроекти.

“Є механізм позачергових засідань. Якщо буде необхідність, то парламент його застосує” , - сказав Разумков.

Він наголосив, що засідання буде скликане "у разі необхідності".

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" не виключили, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. Однак дата проведення поки що невідома.

Згодом у фракції "Слуга народу" розповіли, які питання парламент може розглянути у ході позачергового засідання.

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключив, що ВР може збиратися на засідання вночі, щоб розглянути поправки до законопроекту про завершення земельної реформи.

Нагадаємо, на цьому тижні Рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.

До завершення розгляду правок нардепи можуть ухвалювати інші законопроекти лише в ході позачергових засідань.