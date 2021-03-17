ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У СН розповіли, що Рада може розглянути на позачерговому засіданні

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 11:32
У СН розповіли, що Рада може розглянути на позачерговому засіданні Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У фракції "Слуга народу" розповіли, які питання Верховна рада може розглянути у ході позачергового пленарного засідання. Одне з найбільш важливих питань - розблокування великої приватизації.

Про це розповіла заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі "Україна 24".

"У нас було дуже багато важливих законопроектів заплановано на цей тиждень. Зокрема, законопроект про розблокування великої приватизації. Я нагадую, що ми заклали до державного бюджету 12 млрд гривень надходжень від приватизації, і 9 з них мають надійти саме від великої приватизації", - сказала парламентар.

За її словами, це достатньо термінове питання.

"І якщо ми не розблокуємо цей процес, ми будемо вимушені ще більше позичати на зовнішньому та внутрішньому ринках. Тому це питання достатньо термінове, можливо воно буде винесене на позачергове засідання", - сказала Підласа.

Нардеп також зазначила, що парламентарі можуть розглянути і законопроект №3711-д про судову реформу.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" не виключили, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. Однак дата проведення поки що невідома.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.

До завершення розгляду правок нардепи можуть ухвалювати інші законопроекти лише в ході позачергових засідань.

Так, на початку грудня 2020-го Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада внеочередное заседание Слуга народа
NEWS
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік