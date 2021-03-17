У СН розповіли, що Рада може розглянути на позачерговому засіданні
У фракції "Слуга народу" розповіли, які питання Верховна рада може розглянути у ході позачергового пленарного засідання. Одне з найбільш важливих питань - розблокування великої приватизації.
Про це розповіла заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі "Україна 24".
"У нас було дуже багато важливих законопроектів заплановано на цей тиждень. Зокрема, законопроект про розблокування великої приватизації. Я нагадую, що ми заклали до державного бюджету 12 млрд гривень надходжень від приватизації, і 9 з них мають надійти саме від великої приватизації", - сказала парламентар.
За її словами, це достатньо термінове питання.
"І якщо ми не розблокуємо цей процес, ми будемо вимушені ще більше позичати на зовнішньому та внутрішньому ринках. Тому це питання достатньо термінове, можливо воно буде винесене на позачергове засідання", - сказала Підласа.
Нардеп також зазначила, що парламентарі можуть розглянути і законопроект №3711-д про судову реформу.
Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" не виключили, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. Однак дата проведення поки що невідома.
Як писало РБК-Україна, вчора Рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.
До завершення розгляду правок нардепи можуть ухвалювати інші законопроекти лише в ході позачергових засідань.
Так, на початку грудня 2020-го Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.