У СН розповіли, що Рада може розглянути на позачерговому засіданні

У фракції "Слуга народу" розповіли, які питання Верховна рада може розглянути у ході позачергового пленарного засідання . Одне з найбільш важливих питань - розблокування великої приватизації.

"У нас було дуже багато важливих законопроектів заплановано на цей тиждень. Зокрема, законопроект про розблокування великої приватизації. Я нагадую, що ми заклали до державного бюджету 12 млрд гривень надходжень від приватизації, і 9 з них мають надійти саме від великої приватизації", - сказала парламентар.

За її словами, це достатньо термінове питання.

"І якщо ми не розблокуємо цей процес, ми будемо вимушені ще більше позичати на зовнішньому та внутрішньому ринках. Тому це питання достатньо термінове, можливо воно буде винесене на позачергове засідання", - сказала Підласа.

Нардеп також зазначила, що парламентарі можуть розглянути і законопроект №3711-д про судову реформу.