У "Слузі народу" не виключають нічні засідання Ради
Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає, що ВР може збиратися на засідання вночі. Це пов'язано з великою кількістю поправок до законопроекту про завершення земельної реформи.
"Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроекту. Можуть бути нічні засідання, позачергові засідання Верховної ради на вимогу народних депутатів", - розповів парламентарій.
Він підкреслив, що прискорений розгляд законопроекту можливий у разі, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування такої процедури, а парламент схвалить її застосування.
"Далі кожна фракція подає по 5 поправок, будь-яких, які вони вважають за потрібне. Комітет збирається і з приводу цих правок готує додаткову порівняльну таблицю, виносить на розгляд ВР цю таблицю... Таким чином, ця процедура скорочується до півгодини - 40 хвилин", - розповів глава фінкомітету.
Нардеп уточнив, що збір підписів ще не починався, адже зараз ще проводяться переговори з опозицією.
"Закликають до голосу розуму. Якщо взовут, то все буде добре, то ми розглянемо швидко цей законопроект без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати й інші процедури", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, раніше в СН розповіли, які питання Верховна рада може розглянути в ході позачергового пленарного засідання. Одне з найважливіших питань - розблокування великої приватизації.
Так, на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. Однак дата проведення поки невідома.
Як писало РБК-Україна, вчора Рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.
До завершення розгляду поправок парламент може приймати інші законопроекти тільки в ході позачергових засідань.