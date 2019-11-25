Українці почали більш негативно ставитися до кроків Зеленського

Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільш негативно громадяни оцінюють продаж землі та приватизацію

У листопаді 2019 року перші кроки діяльності президента Володимира Зеленського та його команди 62% громадян оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, негативні оцінки першим крокам Зеленського дали 24% респондентів, що удвічі більше, ніж у серпні.

Громадяни переважно позитивно ставляться таких пропозицій та дій Зеленського:

ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно - 75%, негативно - 15%),

рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно - 59%, негативно - 26%),

надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України (позитивно - 61%, негативно - 17%),

відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (позитивно - 63%, негативно - 10%),

рішення легалізувати видобуток бурштину (позитивно - 71%, негативно - 13%),

повне оновлення складу Центральної виборчої комісії (позитивно - 49%, негативно - 13.5%).

Водночас негативно громадяни сприймають наступні рішення:

рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж (позитивно - 24%, негативно - 58%,

рішення щодо приватизації великих державних підприємств (позитивно - 22%, негативно - 55%),

рішення легалізувати гральний бізнес (позитивно - 38%, негативно - 49%).

Пропозиція щодо проведення у Києві позачергових місцевих виборів залишила більшість громадян байдужими - 39% ще 20% не мають певного ставлення до цієї пропозиції.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, президенту України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців, не довіряли - 24,3%, баланс довіри становив +43,9%. У порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.