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Разумков відреагував на вечірку Тищенка в готелі: сподіваюся, що буде реакція від фракції

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 16:14
Разумков відреагував на вечірку Тищенка в готелі: сподіваюся, що буде реакція від фракції Фото: голова Верховної Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на інформацію про те, що народний депутат Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі в період карантину. Разумков зазначив, що йому "соромно" за таку поведінку депутата, і що "так робити не можна".

Про це він сказав в ході прес-конференції в Луцьку.

Глава парламенту очікує реакції від фракції "Слуга народу" як на ситуацію з Тищенком, так і на нецензурні висловлювання у зв'язку з цим питанням голови Комітету ВР з питань фінансів Данила Гетманцева.

"Я сподіваюся, що реакція від фракції буде. Що стосується заяв моїх колег, я завжди говорив: треба подумати, а потім вже говорити. Людям за свої неправильні вчинки має бути соромно", - сказав Разумков.

Він також вибачився за дії своїх колег.

"Соромно. Тому вибачте за всіх", - додав голова ВР.

Нагадаємо, незважаючи на локдаун у Києві, Народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.

Вечірку на честь дня народження дружини влаштував депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Вона пройшла в ресторані готелю Fairmont.

РБК-Україна писало, що в четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному, серед іншого, обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка.

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