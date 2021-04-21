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Разумков отреагировал на вечеринку Тищенко в отеле: надеюсь, что будет реакция от фракции

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 16:14
Разумков отреагировал на вечеринку Тищенко в отеле: надеюсь, что будет реакция от фракции Фото: глава Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков отреагировал на информацию о том, что народный депутат Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в период карантина. Разумков отметил, что ему "стыдно" за такое поведение депутата, и что "так делать нельзя".

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Луцке.

Глава парламента ожидает реакции от фракции "Слуга народа" как на ситуацию с Тищенко, так и на нецензурные высказывания в связи с этим вопросом главы комитета ВР по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

"Я надеюсь, что реакция от фракции будет. Что касается заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно", - сказал Разумков.

Он также извинился за действия своих коллег.

"Стыдно. Поэтому простите за всех", - добавил глава ВР.

Напомним, несмотря на локдаун в Киеве, народный депутат устроил вечеринку в отеле на Подоле. За нарушение карантина уже открыто уголовное дело.

Вечеринку в честь дня рождения жены устроил депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Она прошла в ресторане отеля Fairmont.

РБК-Украина писало, что в четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" соберется на заседание. На повестке дня, среди прочего, обсуждение ситуации с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко.

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