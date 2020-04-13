ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Новини » Політика     13.04.2020 - 14:12
Разумков відкрив позачергове засідання Ради
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії повинні розглянути сім законопроектів і 13 постанов

Позачергове засідання Верховної ради України 13 квітня відкрив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 357 парламентаріїв.

Так, нардепи планують розглянути сім законопроектів, серед яких зміни до державного бюджету на 2020 рік, посилення відповідальності за забруднення повітря, раніше ветований закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента, а також зміни в закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" з приводу запобігання поширенню коронавірусної хвороби та ін.

Крім того, депутати повинні розглянути 13 проектів постанов про скасування закону про ринок землі.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у понеділок, 13 квітня.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту раніше попередив, що розгляд деяких законопроектів на засіданні може відбуватися без обговорення.

У Раді назвали орієнтовну дату розгляду закону про банки Кабмін Шмигаля подав у Раду на затвердження програму своєї діяльності
Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся