Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков в середу, 4 березня, відкрив позачергове засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в залі зареєструвалися 347 нардепів.

У засіданні бере участь президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні на позачерговому засіданні заслухає звіти керівників силових структур, обговорить питання "про Кабінет міністрів України". Парламентарії можуть призначити новий Кабмін під керівництвом нинішнього віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, на порядку денному - розгляд законопроекту про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку України і розгляд у другому читанні закону про запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання ВР скликане на вимогу глави держави.

Так, раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні також можуть відправити у відставку не тільки нинішній уряд під головуванням Олексія Гончарука, але і генерального прокурора Руслана Рябошапку. У вівторок на сайті Ради з'явилася постанова про висловлення йому недовіри. Однак пізніше заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що в порядку денному позачергового засідання Ради немає питання про заміну керівників силових органів, в тому числі генпрокурора України. Вона зазначила, що в порядку денному тільки звіт силових органів.