Поліція розслідує причини пожежі, при якій згоріла машина нардепа Лероса

Фото: підпал авто (Facebook/Лерос)

Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата від "Слуги народу" Гео Лерос. Інцидент стався на столичному Печерську.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторний сталося загоряння автомобіля "Мерседес".

Прибулі рятувальники загасили пожежу, внаслідок якої транспортний засіб, що належить народному депутату України, було знищено.

"Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками і очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля", - сказано в повідомленні.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народному депутату "Слуги народу" Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.