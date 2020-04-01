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Зеленський підписав закон про засіданнях комітетів Ради в режимі відеоконференції

Новини » Політика     01.04.2020 - 10:56
Зеленський підписав закон про засіданнях комітетів Ради в режимі відеоконференції
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Такий режим проведення передбачений на період карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №3277 про внесення змін до закону "Про комітети Верховної Ради України" про проведення засідань комітетів у режимі відеоконференції. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зеленський підписав закон про засіданнях комітетів Ради в режимі відеоконференції

Останній етап проходження документа - 31 березня повернуто з підписом від глави держави.

Документ передбачає особливості організації роботи органів Верховної Ради України в умовах встановлення карантину на території України.

Робота комітетів в онлайн-режимі передбачена на період карантину, який встановлюється Кабміном.

"Комітети здійснюють свою роботу в формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті ВР, за попередньою згодою більшості від затвердженого ВРУ кількісного складу комітету, з використанням єдиної автоматизованої системи і накладенням кваліфікованого електронного підпису", - сказано в тексті закону.

При цьому згода на проведення засідання комітету в режимі відеоконференції надається кожним нардепом окремо шляхом відправки персонального листа на адресу голови комітету.

Нагадаємо, 30 березня Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277, за документ проголосували 319 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський також підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу.

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