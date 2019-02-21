Раді пропонують карати нардепів-прогульників громадськими роботами

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепів пропонують карати за більше ніж 2 прогули протягом однієї чергової сесії

У Верховну раду внесли законопроект №10072, яким пропонується карати нардепів-прогульників громадськими роботами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВР.

Так, законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо адміністративної відповідальності народних депутатів України за прогул)" був зареєстрований у парламенті 20 лютого.

Зокрема, документом пропонується передбачити адміністративну відповідальність для депутатів Ради у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 60 годин за відсутність нардепа на засіданні ВР без поважних причин, підтверджену рішенням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, протягом позачергової сесії або більше ніж два рази протягом однієї чергової сесії.

Очікується, що ухвалення документу спонукатиме парламентарів більш відповідально ставитися до своїх прямих обов’язків та дозволить зменшити кількість випадків, коли на засіданні ВР присутні менше, ніж 226 народних депутатів України.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року в Раду внесли законопроект №5328, яким пропонувалося штрафувати нардепів за прогули. Планувалося, що в разі, якщо нардеп без поважних причин не був на більш ніж 2 засіданнях ВР, його фінансове забезпечення на наступний місяць було знижено на 50% на підставі відомостей з обліку присутності парламентарів.

Як писало РБК-Україна, у травні 2017 року повідомлялося, що із заробітної плати депутатів ВР були вирахувані 1,7 млн гривень за пропуски засідань Ради.