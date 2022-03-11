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В Луцьку в результаті ракетного удару по аеродрому загинула людина

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Луцьк, П'ятниця 11 березня 2022 09:05
В Луцьку в результаті ракетного удару по аеродрому загинула людина Фото: РФ завдала удару по Луцькому аеродрому (t.me/vlastinet)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти випустили три ракети по Луцькому аеродрому зранку в п'ятницю, 11 березня. В результаті обстрілів смертельні поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука.

"Сьогодні орієнтовно о 5:45 пролунало три вибухи. Влучило три ракети у наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація про постраждалих, їх кількості, ступенем важкості поранень уточнюється. На місці подій працює ДСНС", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, сьогодні противник завдав авіаударів також по Дніпру та Івано-Франківську.

Крім того, окупанти обстріляли в ніч на 11 березня Чернігів. В місті відсутнє водопостачання.

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