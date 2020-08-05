ru
ua

Зруйновано райони, лікарні переповнені: що відомо про вибух в Бейруті

Автор: Артур Родивилов

Відомо про мінімум 70 загиблих, рахунок поранених іде на тисячі

Кілька найсильніших вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисяч людей отримали поранення. Ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони. За підсумками засідання Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив, що в порту Лівану вибухнула велика партія аміачної селітри, яка зберігалася на одному зі складів.

За його словами міністерство отримувало доповідь про загрозу зберігання в гавані вантажу вибухонебезпечних речовин ще чотири місяці тому, проте ніякі належних заходів вжито не було. Причиною детонації селітри могло стати коротке замикання, сказав міністр.

Популярні новини

Ізраїль відкинув причетність до вибуху в Бейруті та запропонував Лівану гуманітарну допомогу на тлі наслідків катастрофи.

З відповідним зверненням виступили міністр оборони та змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц і глава МЗС Габі Ашкеназі. Пропозиція була зроблена через оборонні та дипломатичні канали.

Також повідомляється, що кілька миротворців Тимчасових сил ООН в Лівані отримали поранення унаслідок потужного вибуху в порту Бейрута. Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб", дружина і дочка прем'єра поранені.

Посольство України в Лівані не має відомостей про постраждалих унаслідок вибуху в Бейруті українців. Це випливає з повідомлення на сторінці диппредставництва в Facebook.

"Термінове оголошення. У зв'язку з вибухами в порту Бейрута 4 серпня прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства за номером 0961 592 16 68", - сказано в заяві.

РБК-Україна писало про версії і причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.

Прогноз погоди
► Законопроекти екологічного комітету ВР можуть використовувати для шантажу, - Магомедов ► Помер командир батальйону Української добровольчої армії
Читати всі новини