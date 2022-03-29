ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість жертв збільшилася до 7 осіб

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 29 березня 2022 13:57
Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість жертв збільшилася до 7 осіб Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті ракетного обстрілу будівлі облдержадміністрації в Миколаєві загинули 7 осіб. Крім того, відомо про 22 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гаранта під час звернення до парламенту Данії.

"Сьогодні вранці РФ вдарила по Миколаєву, абсолютно мирному місту... Внаслідок удару зруйновано будівлю ОДА... На цей час відомо, що 7 людей загинуло, 22 поранено, розбір завалів продовжується", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зранку 29 березня.

Раніше у ДСНС повідомили про 3 загиблих та 22 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Володимир Зеленський Миколаїв Николаевская ОГА
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі