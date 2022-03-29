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Обстріл у Миколаєві. Ворожі снаряди влучили в будівлю ОДА

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Миколаїв, Вівторок 29 березня 2022 10:12
Обстріл у Миколаєві. Ворожі снаряди влучили в будівлю ОДА Фото: у Миколаєві обстріляли будівлю ОДА (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку у вівторок, 29 березня, обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, в результаті обстрілів будівля зазнала значних руйнувань центральної секції з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Станом на 9:25 з-під завалів вдалося дістати 9 постраждалих осіб. Їх передали медикам. До рятувальної операції залучили 56 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.

Також інформацію про обстріл будівлі ОДА підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що більшість людей встигли евакуюватися, пошук постраждалих тривають.

Нагадаємо, про обстріли Миколаєва також повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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