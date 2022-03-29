Житловий будинок в Миколаєві обстріляли окупанти, - голова ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Ранок не такий добрий, але розбираємося, рятуємо… дочекалися, поки вийдуть люди на роботу, вдарили в житлову будівлю. А я проспав... Але пощастило", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по об'єкту поблизу міста Нікополь Дніпропетровської області. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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