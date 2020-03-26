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Продаж насіння і садивних матеріалів дозволили під час карантину

Новини » Фінансова криза 2020     26.03.2020 - 11:50
Продаж насіння і садивних матеріалів дозволили під час карантину
Ілюстративне фото (agro-yug.com.ua)

Уряд зняв частину обмежень на час карантину

Кабінет міністрів на засіданні 25 березня вніс зміни до постанови № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу СОVID-19", які знімають запроваджену на час карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, на період карантину знята заборона щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Продаж насіння і садивних матеріалів дозволили під час карантину

Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб, повідомили в прес-службі.

"Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України продовжив термін карантину до 24 квітня.

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