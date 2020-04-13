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У Китаї схвалили клінічні випробування вакцини від нового виду коронавіруса

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 09:40
У Китаї схвалили клінічні випробування вакцини від нового виду коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це третя вакцина в світі, яка перейшла в стадію клінічних випробувань

Уряд Китаю санкціонувала проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від коронавіруса нового виду. Про це повідомляє китайське видання "Пэнпай".

Відзначається, що дана вакцина стане другий в Китаї і третьою в світі, яка перейшла в стадію клінічних випробувань.

"Заявка входить в державну корпорацію Sinopharm компанії Wuhan Institute of Biological Products на первинні і вторинні клінічні випробування інактивованої вакцини від коронавіруса нового типу (Vero клітина) отримала схвалення в регістрі Центру клінічних випробувань Китаю", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що спалаху коронавіруса продовжаться, поки не буде винайдена вакцина не буде введено в широке використання. Спалахи можуть виникати час від часу як грип.

Також повідомлялося, що професор і ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Випробування на людях повинні відбутися протягом двох тижнів.

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