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"Вместе победим рашизм". На границе с Беларусью появились новые билборды и включили гимн Украины

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Вторник 09 мая 2023 12:30
"Вместе победим рашизм". На границе с Беларусью появились новые билборды и включили гимн Украины Иллюстративное фото: на границе с Беларусью появились новые билборды и включили гимн Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

На украинско-белорусской границе появились новые билборды и включили гимн Украины по случаю 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

Гимн Украины прозвучал сегодня утром на блокпостах Прикладники, Вычавка, Городище, Копище, Выступовичи, Переброды.

На билбордах, которые увидели белорусские пограничники, написано: "Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм".

Как организаторы пояснили "Белсату", цель акции - напомнить белорусской стороне о совместной борьбе во время Второй мировой войны.

Напомним, в марте на границе Украины и Белоруссии появился макет повешенного военного в форме армии РФ, которого украинские пограничники назвали Валерой. Белорусские пограничники жаловались, что бойцы ГПСУ якобы пытаются запугать их угрозами и агрессивными действиями.

После этого на границе появились агитационные билборды с кадрами Второй мировой войны.

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Беларусь Граница с Украиной кордон з Білоруссю 9 Мая
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