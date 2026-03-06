ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

"Интерпайп" Пинчука модернизирует профессиональное образование: что известно о новом проекте

15:37 06.03.2026 Пт
3 мин
Интерпайп Виктора Пинчука и городские власти Днепра продолжают развивать в Днепре экосистему технического образования
aimg Александр Мороз
"Интерпайп" Пинчука модернизирует профессиональное образование: что известно о новом проекте "Интерпайп" Пинчука модернизирует профессиональное образование в Днепре (фото: пресс-служба)

Теперь будущие электромонтеры и токари в ПТУ №2 будут учиться в современных мастерских. Здесь дети будут работать в комфортных условиях, на современном оборудовании и по актуальным учебным программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Читайте также: "Интерпайп" приступил к разработке сверхсложных трубных продуктов, - топ-менеджер

В течение года в двух новых мастерских будет учиться до 200 человек. Среди них - ученики, поступившие в ПТУ после 9 и 11 классов, а также люди разного возраста, которые проходят курсы повышения квалификации или получают профессию по ускоренной программе.

Обновление материально-технической базы взяли на себя промышленники. В мастерскую токарей, в частности, закупили современные станки для токарных работ, фрезерования, сверления, заточки, шлифовки. Благодаря этому выпускники ПТУ № 2 будут иметь хорошую профессиональную подготовку и понимать перспективы профессии, считают в компании.

"Электромонтеры и токари - квалифицированные рабочие, которых невозможно подготовить за месяц-два. Поэтому качественное профессиональное образование - чрезвычайно важно, и мы как работодатель готовы инвестировать в него так же активно, как инвестируем в собственное производство. Оборудование в мастерских и машиностроительном комплексе Интерпайп - подобные. Поэтому выпускники этого учебного заведения смогут полноценно работать в наших цехах с первого дня", - отмечает глава правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.

"Интерпайп" Пинчука модернизирует профессиональное образование в Днепре (пресс-служба)

Включенность бизнеса в обучение молодежи в колледже - мировая практика. При поддержке Министерства образования постепенно она внедряется и в Украине.

"Усилить сотрудничество профтеха с бизнесом - это одна из целей системы профессионального образования сегодня. Мы стремимся сделать работодателей активными партнерами в подготовке квалифицированных кадров", - отметил во время открытия мастерских заместитель министра образования Украины Дмитрий Завгородний.

По его словам, сейчас в Днепре есть отличный пример взаимодействия бизнеса, городской власти и профессионального образования, в котором выигрывают все, поскольку работодатель получает квалифицированного рабочего, студент - современные знания и востребованную профессию, а колледж - новые лаборатории и программы, которые позволяют готовить квалифицированных специалистов здесь и сейчас

Но работа Интерпайп по развитию экосистемы технического образования в Днепре - значительно шире. Начиная с 2019 года компания модернизирует учебные локации в гимназиях и лицеях, внешкольных учреждениях, колледжах и вузах Днепра, адаптирует учебные программы. Таким образом, формируются простые и понятные учебные маршруты для молодежи.

"Мы стремимся заинтересовать молодежь еще во время обучения в средних классах, далее - создаем условия для получения качественного профессионально-технического или высшего образования и, наконец, ждем в наших цехах - в качестве квалифицированных рабочих или инженеров, умелых и мотивированных", - рассказывает директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак.

В Днепре уже работает 20 новейших образовательных локаций. Такая колоссальная работа стала возможной только после объединения усилий с городскими властями, которые взяли на себя полный комплекс ремонтных работ всех задействованных помещений.

"Кроме примера эффективного сотрудничества и коллаборации между государством, местным самоуправлением и ответственным бизнесом, эти наши проекты являются примером стратегического мышления. Когда мы это начинали - это была моя идея, что нужно это делать. Чтобы превратить профтехобразование в образование, которое будет нравиться детям и работодателям. Это выгодно городу, бизнесу, преподавателям. Но прежде всего - детям", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Что известно об экосистеме технического образования в Днепре

Экосистему технического образования дополняет ряд образовательных проектов и конкурсов в регионе, которые инициирует Интерпайп. Они проходят в партнерстве с учебными заведениями, к работе привлекают преподавателей и учителей. Сейчас в экосистему вовлечены более 13000 тысяч днепровских детей.

Добавим, что патронатная служба "Интерпайп" стала победителем премии HR-бренд Украина в номинации "Выбор жюри".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Виктор Пинчук
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине