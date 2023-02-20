RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вместе с Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности Салливан

Фото: Андрей Ермак и Джейк Салливан (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Вместе с лидером США Джо Байденом в Киев 20 февраля прибыл советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак назвал визит Байдена в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским историческим.

"Украина сегодня - это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", - написал он.

Руководитель ОП подчеркнул, что визит Байдена стратегический.

"Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель - победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - добавил он.

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он уже анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

Кроме того, Байден и Зеленский также обсудили возможные поставки дальнобойного оружия Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДжозеф Байден