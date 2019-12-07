Угорщина назвала умову для розблокування вступу України в НАТО

Фото: Петер Сійярто (kormany.hu)

Сійярто зазначив, що уряд Угорщини має певні надії на Володимира Зеленського

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Венеціанська комісія "знову дала ясно зрозуміти", що прийнятий закон про мову "відбирає" раніше набуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Угорщини.

В комюніке міністр заявляє, що таким чином ця професійна експертиза нібито доводить, що мовний закон "суперечить міжнародному праву і зобов'язанням України".

"Попередній президент України Петро Порошенко і підтримані попереднім парламентом закони (про мову та середня освіта - ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин в усіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", - йдеться в заяві.

Разом з тим Петер Сійярто зазначив, що уряд Угорщини має певні надії на Володимира Зеленського.

"Новий президент, нова надія", - додав він.

Нагадаємо, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала "мовний закон" України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

Крім того, в Угорщині виступили з критикою щодо "мовного закону". За словами посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто, для національних меншин української мови не повинно бути так багато в школі, так як вчити його важко.