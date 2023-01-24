В случае угрозы от россиян. Посол не исключил помощь в эвакуации украинцев из Грузии

По его словам, эвакуация граждан Украины может произойти при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Дипломат подчеркнул, что украинские дипломаты не будут сидеть, сложа руки, а будут работать для обеспечения защиты и безопасности граждан Украины.

"В случае возобновления прямого авиационного сообщения и рост реальных рисков безопасности. На сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям и нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - заявил Касьянов.

Дипломат сообщил, что угрозы безопасности украинцам в Грузии есть и они выросли с объявлением частичной мобилизации в РФ в сентябре.

"Также наращивается антигрузинская и антиукраинская риторика. И мы слышим откровенные угрозы, которые звучат в адрес Грузии присоединить все части к оккупированным территориям", - заявил он, добавив, что уже поступают устные жалобы со стороны граждан Украины относительно агрессивной риторики от россиян.

Напомним, ранее глава грузинской провластной партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выступил за восстановление прямого авиасообщения с РФ. До этого глава МИД РФ Сергей Лаврова похвалил правительство Грузии из-за неприсоединения к санкциям против РФ, а затем заявил, что Москва может в скором времени восстановить прямое авиасообщение с Тбилиси.

В МИД Украины такие заявления назвали "очередным обменом реверансами между Тбилиси и Москвой".

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения между РФ и Грузией.

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