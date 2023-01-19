В парламенте Грузии поддержали возобновление авиасообщения с РФ. В МИД резко отреагировали

Глава грузинской правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поддержал возобновление авиасообщения с Россией. Это очередной обмен реверансами между Тбилиси и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook .

По его словам, Кобахидзе при помощи такой поддержки возобновления авиасообщения ответил на похвалу со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес правительства Грузии, которое не присоединилось к санкциям Запада против России из-за агрессии против Украины.

"Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не отвечает духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Евросоюзе", - подчеркнул Николенко.

Он напомнил, что Украина всегда "стояла бок о бок с Грузией", особенно в самые трудные дни ее истории. Но сейчас некоторые грузинские политики не проявляют солидарности с нашей страной во время попыток Москвы уничтожить украинцев, что является политической подлостью.

"Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии", - резюмировал спикер МИД.