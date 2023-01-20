Президент Грузии против возобновления авиасообщения с РФ: помним их трюки

Возобновление авиасообщения Грузии с РФ в то время, когда Запад пытается всячески помочь Украине в борьбе с российской агрессией, недопустимо. Мы должны помнить устаревшие трюки россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую цитирует "Грузия онлайн".

"Я не приветствую возобновление авиасообщения с Россией", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, в то время, когда все страны-партнеры Грузии "словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины", для нее и большей части общества "позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна".

"Я разделяю аргументы, которые они используют в поддержку этой позиции, то есть якобы это служит облегчению проблем грузин, проживающих в России. Хотя бы потому, что в течение месяцев, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось добиться результата по упрощению критериев предоставления гражданства - вопрос, который больше всего беспокоит наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России", - отметила Зурабишвили.

В свою очередь президент Грузия предостерегла от "устаревших трюков" россиян.

"В это время, если мы хоть что-то помним об устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль будет "вбрасывать" такие темы, когда надеется создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Это недопустимо!" - акцентировала Зурабишвили.

Что произошло

Напомним, что между Россией и Грузией приостановлено авиасообщение с 8 июля 2019 года.

Впрочем, вчера глава грузинской провластной партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выступил за восстановление прямого авиасообщения с РФ. Такое его заявление последовало после того, как глава МИД РФ Сергей Лаврова похвалил правительство Грузии из-за неприсоединения к санкциям против РФ, а затем заявил, что Москва может в скором времени восстановить прямое авиасообщение с Тбилиси.

На это уже отреагировали в украинском МИДе. Там назвали это "очередным обменом реверансами между Тбилиси и Москвой".

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