У разі загрози від росіян. Посол не виключив допомоги в евакуації українців із Грузії

За його словами, евакуація громадян України може відбутися за наявності реальних загроз їхньому життю та безпеці. Дипломат наголосив, що українські дипломати не сидітимуть, склавши руки, а працюватимуть для забезпечення захисту та безпеки громадян України.

"У разі відновлення прямого авіаційного сполучення і зростання реальних ризиків безпеки. На сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій і наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги в масовій евакуації громадян України з території Грузії", - заявив Касьянов.

Дипломат повідомив, що загрози безпеці українцям у Грузії є і вони зросли з оголошенням часткової мобілізації у РФ у вересні.

"Також нарощується антигрузинська та антиукраїнська риторика. І ми чуємо відверті погрози, які лунають на адресу Грузії приєднати всі частини до окупованих територій", - заявив він, додавши, що вже надходять усні скарги з боку громадян України щодо агресивної риторики від росіян.

Нагадаємо, раніше глава грузинської провладної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення з РФ. До цього глава МЗС РФ Сергій Лаврова похвалив уряд Грузії через неприєднання до санкцій проти РФ, а потім заявив, що Москва може незабаром відновити пряме авіасполучення з Тбілісі.

У МЗС України такі заяви назвали "черговим обміном реверансами між Тбілісі та Москвою".

Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення авіасполучення між РФ та Грузією.

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