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В случае ядерного удара РФ пострадает не только Украина, - ГУР

Иллюстративное фото: в случае ядерного удара РФ пострадает не только Украина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В случае нанесения ядерного удара Россией по Украине пострадают также страны Черноморского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в интервью ITV News.

По его словам, применение ядерного оружия Россией в войне против Украины является возможным. Кремль таким образом может попытаться остановить продвижение ВСУ и уничтожить наше государство.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия окажет влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион", - подчеркнул Скибицкий.

Сотрудник ГУР детализировал, что последствия применения ядерного оружия могут в том числе повлиять на Польшу, Турцию и Болгарию.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу применить ядерное оружие, подчеркнув, что его заявление "не является блефом".

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