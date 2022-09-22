У разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна, - ГУР

За його словами, застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є можливим. Кремль у такий спосіб може спробувати зупинити просування ЗСУ та знищити нашу державу.

"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, а й на Чорноморський регіон", - підкреслив Скібіцький.

Співробітник ГУР деталізував, що наслідки застосування ядерної зброї можуть у тому числі вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.