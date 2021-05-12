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Радбез ООН вдруге збирає екстрене засідання через ескалацію в Ізраїлі

Автор: РБК-Україна

Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання через ескалацію ситуації в Ізраїлі. Це вже друге засідання за останні кілька днів.

Про це пише DW.

За словами дипломатів, консультації за зачиненими дверима заплановані на ранок середи, 12 травня (за нью-йоркським часом). Їх ініціювали Китай, Туніс, Норвегія, Франція, Естонія, Ірландія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Нігер та В'єтнам.

На першому засіданні у понеділок, 10 травня, Рада із 15 членів не змогла узгодити спільну позицію.

Проєкт Норвегії закликав не лише засудити спіраль насильства між ізраїльтянами та палестинцями, але й висловити занепокоєння з приводу можливого виселення палестинських сімей зі Східного Єрусалима. Утім, це формулювання не підтримали США.

Нагадаємо, 10 травня Радбез ООН збирався для обговорення ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Раніше повідомлялося, що в ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.

РБК-Україна писало, що з початку загострення на Близькому Сході по Ізраїлю випустили більше тисячі ракет. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа та зруйнувала їх.

В результаті повідомлялося про мінімум двісті поранених та кількох загиблих.

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