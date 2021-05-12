Радбез ООН вдруге збирає екстрене засідання через ескалацію в Ізраїлі

Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання через ескалацію ситуації в Ізраїлі. Це вже друге засідання за останні кілька днів .

Про це пише DW .

За словами дипломатів, консультації за зачиненими дверима заплановані на ранок середи, 12 травня (за нью-йоркським часом). Їх ініціювали Китай, Туніс, Норвегія, Франція, Естонія, Ірландія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Нігер та В'єтнам.

На першому засіданні у понеділок, 10 травня, Рада із 15 членів не змогла узгодити спільну позицію.

Проєкт Норвегії закликав не лише засудити спіраль насильства між ізраїльтянами та палестинцями, але й висловити занепокоєння з приводу можливого виселення палестинських сімей зі Східного Єрусалима. Утім, це формулювання не підтримали США.