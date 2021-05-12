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Совбез ООН во второй раз собирает экстренное заседание из-за эскалации в Израиле

Автор: РБК-Украина

Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание из-за эскалации ситуации в Израиле. Это уже второе заседание за последние несколько дней.

Об этом пишет DW.

По словам дипломатов, консультации за закрытыми дверями запланированы на утро среды, 12 мая (по нью-йоркскому времени). Их инициировали Китай, Тунис, Норвегия, Франция, Эстония, Ирландия, Сент-Винсент и Гренадины, Нигер и Вьетнам.

На первом заседании в понедельник, 10 мая, Совет из 15 членов не смог согласовать общую позицию.

Проект Норвегии призвал не только осудить спираль насилия между израильтянами и палестинцами, но и выразить беспокойство по поводу возможного выселения палестинских семей из Восточного Иерусалима. Впрочем, эту формулировку не поддержали США.

Напомним, 10 мая Совбез ООН собирался для обсуждения эскалации в Иерусалиме на фоне столкновений на Храмовой горе.

Ранее сообщалось, что в ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.

РБК-Украина писало, что с начала обострения на Ближнем Востоке по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.

В результате сообщалось о минимум двухстах раненых и нескольких погибших.

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