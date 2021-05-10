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Радбез ООН збирається на екстрене засідання через ескалацію в Єрусалимі

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 12:59
Радбез ООН збирається на екстрене засідання через ескалацію в Єрусалимі Фото: Радбез ООН збирається на засідання (wikimedia.by/IAEA Imagebank)
Автор: РБК-Україна

Рада Безпеки ООН скличе екстрене засідання в понеділок, 10 травня. Планують обговорити ескалацію в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Про це пише Times of Israel.

Засідання відбудеться за кілька годин до запланованого щорічного маршу тисяч єврейських націоналістів по Старому місту, що, як побоюються співробітники безпеки, може призвести до ескалації насильства.

Засідання при закритих дверях відбудеться за запитом Тунісу, повідомили The Times of Israel три дипломати Ради Безпеки.

"Однак засідання в понеділок навряд чи призведе до будь-якого врегулювання або спільної заяви. Члени Ради дотримуються укорінених і часто протилежних поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт, що ускладнює досягнення консенсусу", - пише видання з посиланням на думку двох дипломатів.

РБК-Україна писало, що сьогодні на Храмовій горі в Ізраїлі поновилися сутички між мусульманами, які там знаходяться, і поліцією. Постраждали близько 180 учасників заворушень, а також дев'ять співробітників правоохоронних органів.

Також зіткнення сталися в ніч на 8 травня. сВ результаті постраждали понад 200 осіб.

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