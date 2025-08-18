Раз в два года и больше команд: что известно об идее ФИФА реорганизовать Клубный чемпионат мира

Новое расширение турнира

Инициатором изменений считается мадридский "Реал", который поднял эту тему во время переговоров с ФИФА в июне в Майами. Поддержку идеи выразили и другие ведущие клубы Европы, которые не попали на нынешний турнир, в частности "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Наполи".

Почему клубы давят на ФИФА

Финансовый интерес - главный аргумент. Например, "Челси" заработал 114,6 млн долларов призовых за победу, и многие топ-клубы хотят получить шанс приобщиться к этим доходам. Отметим, что большая часть финансирования поступает от инвестиционной компании Surj Sports Investments из Саудовской Аравии.

ФИФА пересматривает и квалификационные критерии. Вероятно, будет снято ограничение в два клуба от одной европейской страны. Также изучается вариант расширения до 48 участников - по аналогии с чемпионатом мира для сборных.

В частности, "Ливерпуль" в этом году оказался среди главных неудачников - клуб входил в топ-8 рейтинга Европы, но из-за ограничения на количество команд из одной страны участие получили "Манчестер Сити" и "Челси".

"Челси" празднует победу на КЧМ-2025 (фото: Getty Images)

Спор с УЕФА и национальными лигами

В ближайшее время изменений не будет: международный календарь зафиксирован до 2030 года. Однако после этого ФИФА может попытаться внести коррективы. В частности провести КЧМ после 2029 - в 2031 году, убрав из календаря июньское окно для сборных.

УЕФА выступает против такого шага, ведь именно в это время проводит финалы Лиги наций. Свое недовольство выражает и английская Премьер-лига. Ее руководитель Ричард Мастерс заявил, что "лиги и игроки не были вообще привлечены к обсуждению", а проведение турнира влияет на национальные чемпионаты.

Кроме того, против ФИФА уже подана юридическая жалоба в Еврокомиссию от организации World Leagues за "злоупотребление доминирующим положением".

Где могут провести следующий турнир

После США, принявших первый расширенный турнир этим летом, ФИФА планирует провести официальный тендер на следующие соревнования.

О желании принимать КЧМ-2029 уже заявил Катар, а также Марокко и Испанию, которые вместе с Португалией будут принимать ЧМ-2030 среди сборных. При этом Марокко и Испания хотят провести клубный турнир самостоятельно.