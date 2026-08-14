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В районе Ормуза произошел огромный разлив нефти, есть угроза экологической катастрофы

22:16 14.08.2026 Пт
3 мин
Чрезвычайная ситуация произошла после атак на танкеры
aimg Елена Бджола
В районе Ормуза произошел огромный разлив нефти, есть угроза экологической катастрофы Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
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Два гигантских пятна нефти появились в иранских водах у островов Кешм и Сирри. Разворачивается потенциальная экологическая катастрофа, которая заденет и Оман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефтяные пятна в Персидском заливе

Спутниковые снимки и видео, подтвержденные Reuters, показывают разлив нефти. Это результат атак на нефтяные танкеры и другие суда со стороны Ирана и США. Окружающей среде Персидского залива нанесен непоправимый ущерб.

У побережья Омана за пределами Ормуза, где танкер Caroline Bezengi сел на мель, вытекает российская сырая нефть в защищенной морской зоне. Она образует огромное пятно площадью в 2000 квадратных километров.

Хотя этот инцидент не связывают с войной в Иране, пишет издание.

Разлив нефти возле Кешма и Сирри

Еще одно пятно появилось у южной оконечности острова Кешм. Это большой остров в форме дельфина в Ормузском проливе у побережья Ирана. Загрязнение показали снимки со спутников Sentinel-2 проекта Copernicus.

Замечена кипящая темная жидкость, которую вымыло на берег пляжей Сузы на острове Кешм. Она контрастирует с окружающей ее бирюзовой водой.

Второе пятно заметили вблизи меньшего острова Сирри в центре залива, примерно в 100 км юго-западнее Кешма. Именно здесь идет добыча нефти и газа на шельфе Ирана.

Какие причины

Пятно на острове Кешм, вероятно, образовалось в результате утечки с судна Minoan Pioneer, перевозившего сухие грузы под флагом Либерии, пишет издание.

Как сообщили источники в службе морской безопасности, 3 августа этот корабль был поражен неизвестным снарядом у побережья Омана. Вероятно, это была атака Ирана во время прохождения судна по Ормузскому проливу.

Та же утечка, вероятно, коснулась также острова Кешм, сообщил агентству Reuters один источник по морской безопасности.

Агентство не смогло самостоятельно подтвердить причину возникновения ни одного пятна, а также идентифицировать принявшие участие в нем вещества

Конфликт в регионе осложнил усилия по оценке и очистке разливов в Персидском заливе, сказал Брайан Барнс, спутниковый океанограф Университета Южной Флориды.

"Чем дольше нефть проникает в окружающую среду, тем больше она может распространяться и наносить ущерб экосистемам, береговым линиям".

Ранее РБК-Украина писало, что у побережья Омана зафиксировали масштабную утечку сырой нефти из танкера Caroline Bezengi. Он оказался в сложной ситуации у Йемена. Власти страны заявили, что работают над ликвидацией последствий.

Также сообщалось, что 13 августа вечером МИД ОАЭ обвинил Иран в атаке. Ранее государственная нефтяная компания ADNOS заявила о нападении на два ее судна в Ормузском проливе.

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что атаковало судно Vela Nova под флагом Панамы, пытавшееся нарушить американскую блокаду Ирана в Оманском заливе.

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