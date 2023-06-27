В районе оккупированной Каменки Запорожской области прогремел мощный взрыв, - Андрющенко

"Поступает осторожная информация от партнеров, что взрыв произошел в районе Каменки Запорожской области. Тогда там что-то изрядно грохнуло с учетом расстояния до Урзуфа и Бердянска, которые слышали эти взрывы", - написал Андрющенко.

Он добавил, что в настоящее время продолжают выяснять детали взрыва.

"Но уж точно понятно, что у оккупантов лицо пошло волной", - отметил советник мэра Мариуполя.

Фото: расстояние от Каменки до Урзуфа и Бердянска (t.me/andriyshTime)

Взрывы на оккупированных территориях Запорожской области

Напомним, сегодня в оккупированных Бердянске и Приморске Запорожской области также раздавались взрывы.

Стоит отметить, что оккупанты захватили Бердянск в первые недели полномасштабного вторжения. Россияне превратили порт Бердянска в свою военную базу.

Однако все чаще в оккупированном городе раздаются взрывы. Так, в частности, недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.