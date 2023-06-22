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Во временно оккупированном Бердянске ночью прозвучал взрыв: поражена база войск РФ

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Четверг 22 июня 2023 06:35
Во временно оккупированном Бердянске ночью прозвучал взрыв: поражена база войск РФ Фото: во временно оккупированном Бердянске ночью прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области прозвучал взрыв сегодня ночью, 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В 1:40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 километрах в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар. Зарево наблюдали больше часа", - говорится в сообщении Андрющенко.

Взрывы в Бердянске

С началом активизации наступательных действий ВСУ на южном направлении в Бердянске и других временно оккупированных населенных пунктах региона участились взрывы, которые, как правило, сопровождаются детонацией боеприпасов.

Так, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 11 июня прозвучала серия взрывов. Эпицентром ЧС стала северная часть города. На следующий день взрывы прозвучали в пригороде Бердянска.

Спустя несколько дней, 20 июня, в оккупированном Бердянске снова прозвучало несколько взрывов, которые были слышны в разных районах города.

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