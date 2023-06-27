В районі окупованої Кам'янки Запорізької області пролунав потужний вибух, - Андрющенко

Ввечері 27 червня в районі тимчасово окупованої Кам’янки Запорізької області пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Надходить обережна інформація від партнерів, що вибух відбувся в районі Кам’янки Запорізької області. Тоді там щось добряче гепнуло з урахуванням відстані до Урзуфу та Бердянську, які чули ці вибухи", - написав Андрющенко.
Він додав, що наразі продовжують з’ясовувати деталі вибуху.
"Але вже точно зрозуміло, що в окупантах обличчя пішло хвилею", - зазначив радник мера Маріуполя.
Вибухи на окупованих територіях Запорізької області
Нагадаємо, сьогодні в окупованих Бердянську і Приморську Запорізької області також лунали вибухи.
Варто зазначити, що окупанти захопили Бердянськ у перші тижні повномасштабного вторгнення. Росіяни перетворили порт Бердянська у свою військову базу.
Проте дедалі частіше в окупованому місті лунають вибухи. Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.
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