В оккупированных Бердянске и Приморске прогремели взрывы
В оккупированных Бердянске и Приморске (Запорожская область) сегодня, 27 июня, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Бердянск, Приморск было очень громко", - говорится в сообщении.
Также Андрющенко опубликовал фото, на котором можно увидеть работу вражеской ПВО в Бердянске.
Ситуация в Бердянске
Напомним, российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области в первые недели полномасштабного вторжения. Россияне превратили порт Бердянска в свою военную базу.
Однако все чаще в оккупированном городе раздаются взрывы. Так, в частности недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.
Вчера президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на Бердянском направлении.
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