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В оккупированных Бердянске и Приморске прогремели взрывы

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Запорожская область, Вторник 27 июня 2023 17:24
В оккупированных Бердянске и Приморске прогремели взрывы Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированных Бердянске и Приморске (Запорожская область) сегодня, 27 июня, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Бердянск, Приморск было очень громко", - говорится в сообщении.

В оккупированных Бердянске и Приморске прогремели взрывы

Также Андрющенко опубликовал фото, на котором можно увидеть работу вражеской ПВО в Бердянске.

Ситуация в Бердянске

Напомним, российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области в первые недели полномасштабного вторжения. Россияне превратили порт Бердянска в свою военную базу.

Однако все чаще в оккупированном городе раздаются взрывы. Так, в частности недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

Вчера президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на Бердянском направлении.

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