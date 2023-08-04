Гуменюк отреагировала на взрывы в Феодосии. Предполагает, что они могут повториться

Взрывы в оккупированной Феодосии, похожие на те, которые были сегодня ночью, могут повториться. Там расположено нефтяное хранилище россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Она отметила, что в оккупированной Феодосии россияне разместили мощное нефтяное хранилище, где могут храниться очень большие запасы для Черноморского флота РФ. Гуменюк намекнула, что ночные взрывы в Феодосии похожи на те, которые недавно произошли в районе Севастополя.

"Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами - это очень важный компонент боевой готовности. И поэтому "бавовна" будет цвести. И это неизбежно", - сказала она.

При этом спикер предполагает, что взрывы вблизи Новороссийска в Краснодарском крае России могут быть провокацией.

Напомним, этой ночью в портовом городе Новороссийск раздались громкие взрывы, а россияне заявили об атаке морских дронов.

Следует отметить, что источники РБК-Украина в СБУ сообщают, что спецназовцы Службы безопасности Украины провели спецоперацию в бухте Новороссийска. В результате чего был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

Взрывы в Феодосии

Как сообщалось, в ночь на 4 августа в оккупированной Феодосии раздались взрывы. На опубликованных в сети видео были слышны взрывы и стрельба.

Позже Минобороны РФ заявило об "атаке дронов" и утверждало, что ее якобы отбили.

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